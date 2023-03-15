Евгений Куйвашев провел заседание региональной антинаркотической комиссии

Евгений Куйвашев поручил усилить работу по профилактике распространения наркотиков. Фото: Галина Соловьева

Темами заседания региональной антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, стали развитие системы профилактики наркомании и повышение эффективности работы региональных властей по противодействию незаконному обороту наркотиков.

"Исходя из критериев, утвержденных Государственным антинаркотическим комитетом, наркоситуация в Свердловской области в прошедшем году оценивается как нейтральная. Считаю необходимым продолжить укрепление межведомственного взаимодействия, четко координировать работу правоохранительных органов, исполнительной власти, глав муниципалитетов и общественных организаций", — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Глава региона убежден, что особое внимание необходимо уделить информационной и разъяснительной работе, особенно в молодежной среде, лечению и реабилитации наркозависимых, выявлению и пресечению каналов распространения наркотических средств.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, сотрудники полиции в 2022 году изъяли из незаконного оборота более 130 килограммов наркотиков и психоактивных веществ. Пресечена деятельность 7 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков, заблокировано более 900 сайтов, размещающих рекламу наркотических средств.

Евгений Куйвашев отметил, что в конце 2022 года все главы муниципалитетов получили рекомендации по работе, связанной с профилактикой наркомании. Они должны быть реализованы в полном объеме и в заданные сроки.

Напомним, в Свердловской области с 13 по 24 марта проходит первый этап ежегодной всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".