В Свердловской области начался набор волонтеров для организации Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Волонтеры расскажут свердловчанам об объектах-участниках и объяснят, как проголосовать за понравившийся эскиз или дизайн-проект. Фото с сайта gorodsreda.ru

В Свердловской области стартовала регистрация волонтеров для поддержки Всероссийского онлайн-голосования за лучшие эскизы и дизайн-проекты благоустройства территорий, сообщает департамент информационной политики региона.

Отбор общественных пространств, которые будут реконструированы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года в онлайн-режиме на единой федеральной платформе.

Задача волонтеров — рассказать свердловчанам об объектах-участниках, объяснить им, как, когда и где проголосовать за понравившийся эскиз или дизайн-проект. Активисты также предложат участникам голосования сделать свой выбор через специальное мобильное приложение.

Волонтерами на голосовании могут стать люди разных возрастов старше 14 лет, главное, чтобы они были неравнодушны к месту, где они живут, и хотели сделать его более современным, красивым и комфортным. Чтобы стать частью волонтерской команды, необходимо отправить заявку.

В этом году всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда" охватит более 1,5 тысяч муниципальных образований по всей стране. Выбирать россиянам нужно будет из почти 5 тысяч объектов. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

В Свердловской области уже завершились общественные обсуждения объектов, которые планируется вынести на рейтинговое голосование. На выбор будут представлены 44 территории, об этом ранее рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Цель Всероссийского голосования — вовлечь жителей в преображение своего города. Проект призван дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории России, создать новые современные общественные пространства для качественного досуга местных жителей, туристов и развития предпринимательства.

Напомним, что управляющие компании Екатеринбурга в 2023 году получат муниципальные субсидии на благоустройство 10 дворов.