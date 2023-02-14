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Общество / Благоустройство и ЖКХ
14 февраля 2023, 15:45

До конца года в Екатеринбурге благоустроят 10 дворов

Двор

Управляющие компании получат муниципальные субсидии на благоустройство дворов в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьева

Управляющие компании Екатеринбурга получат муниципальные субсидии на благоустройство 10 дворов. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 11 млн 161 тысячу рублей. Постановление о предоставлении средств организациям в качестве возмещения затрат подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Работы будут проводить в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018–2027 годы". В 2023-м дворы благоустроят по адресам:

  • улица Тагильская, 23,
  • улица Фрунзе, 76а,
  • улица Амундсена, 64,
  • улица Амундсена, 68,
  • улица Малышева, 84,
  • улица 22-го Партcъезда, 12, 14,
  • улица Фестивальная, 27, 29, 29а,
  • улица 40-летия Октября, 9,
  • переулок Коллективный, 11, 13, 15,
  • улица Селькоровская, 38, 40.

Планируется отремонтировать детские игровые, хозяйственные, контейнерные площадки, восстановить газоны, установить ограждения, заасфальтировать проезды, тротуары и обустроить зоны отдыха.

Стать участником программы "Формирование современной городской среды" могут жители любого двора, все зависит от их активности. Собственникам необходимо провести общее собрание, выбрать и утвердить дизайн-проект, виды и объемы работ, определить стоимость и процент софинансирования. Подрядчиков выберет управляющая компания через конкурс. Ход работ проконтролируют общественные комиссии и управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга.

Проект "Формирование современной городской среды" в муниципалитете реализуется с 2018 года. За это время было благоустроено 167 дворов, сообщается на сайте мэрии.

Напомним, до конца 2025 года в Екатеринбурге планируют благоустроить 31 двор. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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До конца года в Екатеринбурге благоустроят 10 дворов