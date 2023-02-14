До конца года в Екатеринбурге благоустроят 10 дворов

Управляющие компании Екатеринбурга получат муниципальные субсидии на благоустройство 10 дворов. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 11 млн 161 тысячу рублей. Постановление о предоставлении средств организациям в качестве возмещения затрат подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Работы будут проводить в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018–2027 годы". В 2023-м дворы благоустроят по адресам:
- улица Тагильская, 23,
- улица Фрунзе, 76а,
- улица Амундсена, 64,
- улица Амундсена, 68,
- улица Малышева, 84,
- улица 22-го Партcъезда, 12, 14,
- улица Фестивальная, 27, 29, 29а,
- улица 40-летия Октября, 9,
- переулок Коллективный, 11, 13, 15,
- улица Селькоровская, 38, 40.
Планируется отремонтировать детские игровые, хозяйственные, контейнерные площадки, восстановить газоны, установить ограждения, заасфальтировать проезды, тротуары и обустроить зоны отдыха.
Стать участником программы "Формирование современной городской среды" могут жители любого двора, все зависит от их активности. Собственникам необходимо провести общее собрание, выбрать и утвердить дизайн-проект, виды и объемы работ, определить стоимость и процент софинансирования. Подрядчиков выберет управляющая компания через конкурс. Ход работ проконтролируют общественные комиссии и управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга.
Проект "Формирование современной городской среды" в муниципалитете реализуется с 2018 года. За это время было благоустроено 167 дворов, сообщается на сайте мэрии.
Напомним, до конца 2025 года в Екатеринбурге планируют благоустроить 31 двор.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».