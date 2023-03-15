На дооснащение реабилитационных отделений в Свердловской области направлено почти 360 миллионов рублей

В программу дооснащения вошли Уральский институт травматологии и ортопедии и городские больницы Каменска-Уральского, Асбеста и Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и при поддержке губернатора региона Евгения Куйвашева шесть медицинских организаций Свердловской области получат в этом году современное оборудование для восстановления здоровья и реабилитации уральцев. Затраты составили 359,2 миллиона рублей.

В программу дооснащения вошли 14 реабилитационных отделений в Уральском институте травматологии и ортопедии, в санаториях "Руш" и "Озеро Чусовское", а также в городских больницах Каменска-Уральского, Асбеста и Екатеринбурга. Для них закупят в общей сложности 640 единиц медицинских изделий, сообщает департамент информационной политики региона.

С помощью профессиональных тренажеров и других технических средств уральские реабилитологи поэтапно восстанавливают пациентов после инфарктов, инсультов, операций, травм и других жизнеугрожающих состояний. Врачи стимулируют своих пациентов к дальнейшей полноценной жизни, заново учат их бытовым навыкам. Занятия начинаются с периода ранней реабилитации в условиях реанимации и продолжаются до полного восстановления, когда человек способен заниматься самостоятельно.

"Я после инсульта не могла ни руку поднять, ни ногу на кровать закинуть. Сейчас я уже неделю занимаюсь, и результаты очень хорошие. Мне делают разные виды массажа, проводят суставную и дыхательную гимнастику, физиолечение, занимаются со мной на тренажерах. Например, аппарат с биологической обратной связью помогает разрабатывать мелкую моторику и восстанавливает функции руки", — рассказала пациентка отделения реабилитации в Каменске-Уральском.

В рамках программы дооснащения отделения круглосуточного и дневного стационаров Каменска-Уральского в этом году будут доукомплектованы более чем 70 наименованиями медицинской техники. В перечне нового оборудования — массажные столы, кушетки, кресла, тренажеры, вертикализаторы, стимуляторы, передвижные системы и другие комплексы для восстановления пациентов на разных этапах реабилитации.

Напомним, в Свердловской области в четырех больницах будут созданы отделения ранней медицинской реабилитации, где врачи помогут уральцам восстановиться после травм, операций, инсультов.