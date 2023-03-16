Свердловские хирурги добились снижения числа осложнений у пациентов после установки кардиостимуляторов

Свердловские хирурги применяют редкую методику. Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

Врачи Свердловской области снизили в 2,5 раза риски развития осложнений при имплантации кардиостимуляторов пациентам со сложными аритмиями и врожденными особенностями вен. Добиться этого хирургам помогла редкая методика.

Врачи используют тонкие внутрисосудистые проводники при установке электрокардиостимуляторов. Методика позволяет обойтись без лишних проколов вен, снижая риск осложнений, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Наши врачи используют в своей практике тонкие (порядка одного миллиметра) внутрисосудистые проводники, оснащенные гидрофильным покрытием. Они облегчают доступ и навигацию внутри целевой вены малого диаметра, тем самым помогают снизить риск возможных осложнений", — рассказала заместитель генерального директора по лечебной работе "Новой больницы", кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Елена Фокина.

Данную методику на постоянной основе применяют только в Свердловской области в двух крупных аритмологических центрах — "Новой больнице" и Свердловской областной клинической больнице №1. С помощью внутрисосудистых гидрофильных проводников было прооперировано 380 пациентов, у которых есть физиологические особенности вен.

Доклад об итогах многолетнего наблюдения и опыте применения методики свердловские врачи представили на международном конгрессе "Кардиостим", который прошел в Санкт-Петербурге. Опыт уральских хирургов высоко оценили коллеги из других регионов.

Напомним, в Свердловской области на дооснащение реабилитационных отделений направлено почти 360 миллионов рублей.