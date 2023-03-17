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17 марта 2023, 10:02

Первокурсник УрФУ выиграл всероссийский туристический конкурс

Иван Баранников

Проект ориентирован на агротуризм, развитие потенциала Свердловской области в этом направлении. Фото: личная страница Ивана Баранникова в соцсети "ВКонтакте"

Студент первого курса направления "Туризм" Уральского гуманитарного института УрФУ Иван Баранников разработал маршрут выходного дня по поселку Арти и стал победителем всероссийского конкурса "Туристический код моей страны, города, поселка, района — PRO-туризм" в категории 18–29 лет.

Первокурсник назвал свой проект "Открывая тайны уральских полей", сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

"Концепция моего проекта заключается в том, что семья из Екатеринбурга отправляется в поселок Арти, где знакомится с сельскохозяйственными производителями, марийским этносом и научным объектом — обсерваторией Арти. В рамках экскурсии выходного дня предлагалось посетить фестиваль "Турнир косарей". Проект ориентирован на агротуризм, развитие потенциала Свердловской области в этом направлении", — поделился Иван Баранников.

Отметим, что в финале конкурса, который проходил в Москве, приняли участие 506 человек из 74 регионов России.

Напомним, Свердловская область представила свои туристические маршруты на выставке в Москве.

Областная газета Свердловской области

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Первокурсник УрФУ выиграл всероссийский туристический конкурс