Свердловская полиция устроила охоту на наркодилеров

В полиции призывают людей сообщать информацию о наркопритонах, закладчиках, местах производства наркотиков. Фото: Валерий Горелых

В ГУ МВД РФ по Свердловской области объявили о проведении на территории региона первого этапа Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Основной задачей мероприятия является работа по противодействию незаконному обороту наркотиков.

В 2022 году сотрудники свердловской полиции в рамках акции изъяли около 20 килограммов растительных и синтетических наркотиков, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых.

"Выявлено 358 преступлений в сфере НОН. В дежурные части поступило 880 обращений от неравнодушных жителей области. Их вклад в борьбу с чумой нашего времени неоценим. Призываю земляков не менее активно взаимодействовать и в нынешнем году", — отметил полковник Валерий Горелых.

Он добавил, что в рамках акции полиция взаимодействует со всеми институтами гражданского общества. Жителей просят сообщать в органы внутренних дел информацию о подозрительных личностях, закладчиках, наркопритонах, местах хранения и культивирования наркотиков. Для сообщений доступны круглосуточные телефоны 02 и 112. Каждый поступивший сигнал будет зарегистрирован и тщательно проверен. Полиция примет меры.

Напомним, первый этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" продлится до 24 марта.