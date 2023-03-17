В Свердловской области приняли новый порядок контроля за бездомными собаками

Отслеживать ситуацию с бездомными животными должны муниципальные власти. Фото: Павел Ворожцов

Порядок контроля за безнадзорными собаками четко определяет зоны ответственности регионального департамента ветеринарии, местных властей и специализированных организаций. Документ, который утвердили в правительстве Свердловской области, разработан в соответствии с действующим федеральным законодательством, в том числе с методическими указаниями кабмина РФ, которые вступили в силу 1 марта.

Согласно документу, отслеживать ситуацию с бездомными животными должны муниципальные власти. К этой работе они могут подключать зоозащитные организации, волонтеров, управляющие компании и горожан. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Особый акцент сделан на разъяснительной работе с хозяевами собак. Необходимо напоминать о правилах содержания домашних животных, рассказывать, почему их нельзя отпускать на самовыгул, как вести себя при встрече с бездомным собаками.

Данные должны аккумулироваться в департаменте ветеринарии Свердловской области. Специалисты ведомства будут собирать информацию о количестве маркированных и не имеющих бирки животных на улицах муниципалитетов, о местах их скоплений. На основе анализа таких сведений департамент ветеринарии сможет оперативно координировать работу по контролю за бездомными собаками. Ее цель — снизить риски для людей.

"Особое внимание при проведении мониторинга будет уделено ситуациям, когда бездомные животные могут представлять угрозу жизни и здоровью человека. Это сбивание собак в стаи, нахождение их в многолюдных местах, а также на теплотрассах или на контейнерных площадках. В этих случаях отлов животных будет производиться в первую очередь", — пояснил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Специализированные организации продолжат заниматься отловом, содержанием в приютах, а также возвратом неагрессивных животных в прежние места обитания. Кроме того, при поддержке зоозащитников и добровольцев они будут разыскивать прежних хозяев собак или подыскивать животным новых владельцев.

Отметим, в 2022 году в Свердловской области было отловлено более 7,4 тысячи безнадзорных собак, свыше 2,8 тысячи нашли новых хозяев. Почти 2,5 тысячи неагрессивных собак были вакцинированы, стерилизованы и возвращены в привычную среду обитания. Ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется более 100 миллионов рублей.

В Свердловской области для решения проблемы гуманного обращения с безнадзорными животными разработана дорожная карта по созданию до 2026 года шести приютов для животных. В прошлом году из областного бюджета некоммерческим организациям впервые предоставили гранты на устройство вольеров для содержания животных и их стерилизацию. В этом году грантовая поддержка зоозащитных организаций будет продолжена.

Напомним, в рамках благотворительного проекта в 2022 году провели бесплатные операции по кастрации и стерилизации 225 кошкам и 84 собакам.