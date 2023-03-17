Новые квартиры получили дети-сироты из Карпинска

Квартиры детям-сиротам предоставляют в специально возведенных для них новостройках. Фото: Алексей Кунилов

Ключи от новых квартир получили 35 детей-сирот из Карпинска. Жилье для них построено благодаря государственной программе, утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Общая площадь купленных для детей-сирот квартир составила 1,2 тысячи квадратных метров. Средства — 84,8 млн рублей — были направлены из Фонда жилищного строительства Свердловской области, из которых 55,2 миллиона — деньги областного бюджета, 29,6 млн — федерального. Квартиры сироты получили по договорам найма специализированных жилых помещений, сообщает департамент информационной политики региона.

"Ребята, берегите это жилье. Вы заключили договор на пять лет, а через пять лет можете стать собственниками и дальше уверенно идти по жизни", — поздравила новоселов директор областного Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева.

Застройщик возвел дом в кратчайшие сроки.

"Хочу сказать слова благодарности Президенту Российской Федерации, губернатору Свердловской области, депутатам Законодательного собрания от нашего округа, руководителю Фонда жилищного строительства за то, что благодаря тесному сотрудничеству мы продолжаем реализовывать социальные программы, строим новое жилье", — сказал глава городского округа Карпинск Андрей Клопов.

Новоселы осмотрели свои квартиры и остались довольны жильем.

"Я очень довольна! Дом показался мне надежным, в квартире необычный интерьер, вместительная кухня. Мне все понравилось, я такого даже не ожидала", — рассказала Елена Анисимова.

До этого ключи от квартир в Карпинске вручали детям-сиротам 5 лет назад. В настоящее время в очереди на жилье находятся 74 человека, являющиеся сиротами.

Отметим, обеспечение жильем детей-сирот ведется в рамках федерального проекта "Десятилетие детства". Квартиры льготникам предоставляют в специально возведенных для них новостройках, помогая решать задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по увеличению объемов жилищного строительства.

Напомним, ранее новые квартиры получили дети-сироты из Красноуральска и Полевского.