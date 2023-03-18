В Заречном спасатели сняли двух рыбаков с отколовшейся льдины. Видео

Спасатели прибыли через две минуты после того, как льдина с рыбаками оторвалась от берега. Фото: Галина Соловьева

В экстренные службы Заречного поступил сигнал о том, что на акватории Белоярского водохранилища двое рыбаков дрейфуют на отколовшейся льдине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Специалисты Центра спасения города Заречного и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на судне на воздушной подушке оперативно выдвинулись к месту происшествия. Рыбаков обнаружили быстро. Подняли их на борт и доставили на берег.

Медицинская помощь мужчинам не потребовалась. Спасенные даже не успели испугаться. По их словам, с момента как откололась льдина и до прибытия специалистов Центра спасения прошло буквально две минуты. При этом рыбаки утверждали, что лед нормальный — 25 см. После профилактической беседы о безопасном поведении на водоеме спасатели их отпустили домой.

Напомним, в МЧС уже предупреждали, что в Свердловской области из-за потепления на водоемах и реках стал быстро таять лед, выход на него опасен.

Видео предоставлено Центром спасения города Заречного: