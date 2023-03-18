Курьер из Екатеринбурга лишился более миллиона рублей из-за лжеброкеров

Екатеринбуржец доверился мошенникам, которые обещали увеличить его доход. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 42-летний мужчина, который работает курьером доставки, обратился в полицию с заявлением, что неизвестные обманным путем завладели его накоплениями в размере 1,1 миллиона рублей. Лжеброкеры предложили ему заработать, размещая деньги на электронной бирже.

В ходе следствия выяснилось, что в период с 6 декабря 2022 года по 8 февраля 2023 года потерпевший по рекомендации мошенников инвестировал на одной из "торговых площадок" денежные средства с целью получения прибыли. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

По словам потерпевшего, в интернете его заинтересовала реклама некой инвестиционной программы, он решил узнать подробную информацию и ввел свой номер телефона в предложенную строку на сайте. После этого с ним связался эксперт по имени Константин, который рассказал о деталях и способах заработка на торговой площадке. Для начала он предложил скачать приложение, чтобы начать торги на бирже, выслал подробную инструкцию, как им пользоваться, а также ссылку на фиктивный брокерский счет. Лжеброкер сказал, что необходим первоначальный взнос в размере 100 евро, перевести его надо по указанному номеру банковской карты.

После этого с заявителем связался эксперт Михаил, который предложил свои услуги по дальнейшему финансовому сопровождению всех торговых операций на бирже. За свои услуги он попросил 10% от полученной прибыли. При этом обмолвился, что если вложить еще 5 тысяч евро, то можно существенно увеличить доход. Пострадавший согласился, взял четыре кредита на общую сумму 1 миллион 27 тысяч рублей и перевел их на указанный лжеброкером счет.

Спустя некоторое время Михаил сообщил своему клиенту, что из-за ошибок, допущенных потерпевшим на торгах, он безвозвратно потерял все деньги. Также лжеброкер сказал, что курьеру якобы запрещена "инсайдерская торговля" и его брокерский счет заморожен. Он добавил, что для активации счета надо внести так называемый заградительный тариф в размере 200 тысяч рублей. Мужчина отказался. После этого ему позвонил якобы главный аналитик брокерской компании и предложил помочь обналичить все заработанные на бирже дивиденды в размере 2 миллионов 225 тысяч рублей. За услуги надо было заплатить 111 тысяч рублей. Курьер согласился и перевел на счет лжеаналитика 46 тысяч личных накоплений и еще 70 тысяч рублей, которые занял у родственников.

О том, что его обманули, мужчина понял, когда псевдоброкеры перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 1 миллион 143 тысячи рублей.

Сейчас сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

Напомним, телефонные мошенники выманили у пенсионерки 1,1 миллиона рублей.