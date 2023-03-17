Телефонные мошенники убедили пенсионерку приехать в Екатеринбург и перевести им более миллиона рублей

Чтобы перевести мошенникам деньги, пенсионерка срочно прилетела в Екатеринбург. Фото: Алексей Кунилов

Под видом сотрудников банка телефонные аферисты дозвонились до жительницы Пермского края, которая в тот момент находилась в одной из стран СНГ, и убедили ее приехать в Екатеринбург. Здесь пенсионерка перевела аферистам 1,1 миллиона рублей.

Женщина 1950 года рождения обратилась в отдел полиции № 5 Ленинского района с заявлением о том, что ее обманули мошенники, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пострадавшая сообщила, что 11 марта она находилась в гостях в одном из населенных пунктов республики СНГ, когда ей позвонил неизвестный и под видом сотрудника службы безопасности банка сообщил о попытках неустановленных лиц снять деньги с ее счета. Чтобы заблокировать мнимых злоумышленников, женщине предложили установить на телефон приложение для удаленного доступа, срочно вернуться в Россию и пройти процедуру обновления счета. Для этого надо было обналичить сбережения и перевести их на "безопасный" счет.

Телефонный мошенник предложил пенсионерке приехать в Омск, Новосибирск или Москву. Так как прямых рейсов в эти города в ближайшее время не было, она прилетела в Екатеринбург, где живут ее дети. Лжесотрудник банка предупредил женщину, что любое разглашение информации помешает поиску мошенников.

В Екатеринбурге потерпевшая узнала о несанкционированном списании 205 тысяч рублей со своего счета. В этот момент аферист вновь связался с ней и попросил проехать в один из банков, чтобы снять часть накоплений и перевести их на указанный им счет. Пермячка сняла 400 тысяч и с помощью QR-кода перевела их через указанный злоумышленником банкомат на ул. 8 Марта. Далее, следуя инструкции мошенника, она сняла со счета оставшиеся 500 тысяч рублей и через тот же терминал внесла деньги на "безопасный" счет. Неладное пенсионерка заподозрила после того, как злоумышленник перестал ей звонить.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Напомним, ранее лжесантехник похитил у 87-летней пенсионерки полмиллиона рублей.