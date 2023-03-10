В Екатеринбурге мошенник под видом сантехника похитил у ветерана труда полмиллиона рублей

Ветеран труда лишилась полумиллиона рублей. Фото: Александр Зайцев

В дежурную часть отдела полиции № 14 Орджоникидзевского района Екатеринбурга обратилась 87-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней в квартиру пришел неизвестный, представился сантехником и похитил сбережения на сумму 510 тысяч рублей.

Лжесантехник сообщил пенсионерке, что в ее квартире лопнула труба и ее необходимо отремонтировать. Он сказал, что готов провести ремонт бесплатно, если хозяйка квартиры предъявит удостоверение ветерана труда.

Женщина прошла в другую комнату, достала сумку с документами, в которой также лежали ее сбережения. Удостоверение она отдала "сантехнику", а деньги спрятала под кровать. Затем мошенник под вымышленным предлогом отправил хозяйку квартиры на кухню, а сам забрал деньги и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция проводит необходимые оперативно-разыскные мероприятия, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Правоохранители обращаются к пожилым гражданам и напоминают, что следует быть бдительными, не открывать дверь посторонним и не пускать в квартиру тех, кто представляется сотрудниками различных компаний и служб. Также не следует отвечать на звонки с неизвестных номеров. Если вам позвонили "родственники" или лжеполицейские с просьбой передать деньги, необходимо сразу перезвонить родным и уточнить информацию.

Ранее "Областная газета" писала о том, что в Екатеринбурге перед судом предстанет обманувший пенсионеров мошенник.