В Екатеринбурге водитель сбил девочку на пешеходном переходе

Водитель не заметил девочку на пешеходном переходе. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Госавтоинспекторы Екатеринбурга устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка. Водитель автомобиля Kia Rio не заметил ребенка, который шел по пешеходному переходу.

Авария произошла по адресу проезд Решетникова, 4. 40-летний мужчина с водительским стажем 3 года двигался со стороны улицы Начдива Онуфриева в сторону улицы Академика Бардина по правому ряду. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил девочку. С сотрясением головного мозга ее доставили в детскую городскую больницу № 9. Об этом сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По словам водителя Kia, он не заметил ребенка.

Автоинспекторы напоминают, что при управлении транспортным средством необходимо быть особо внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. При проезде пешеходных переходов необходимо снизить скорость и пропустить пешеходов.

Напомним, на Пермском тракте в лобовом столкновении погибла 31-летняя женщина.