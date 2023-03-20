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Общество
20 марта 2023, 11:49

В Свердловской области до конца марта защитят от ледохода 8 мостов

Ледоход

На Среднем Урале лед на реках разрушают, чтобы он при таянии не повредил опоры мостов. Фото: Алексей Кунилов

В отдаленных районах Свердловской области защитят 8 мостов от весеннего ледохода. У двух конструкций лед на реках распилят, у остальных — используют взрывчатку, сообщает департамент информационной политики региона. 

Распил льда уже начался в Слободо-Туринском районе у деревни Решетникова и в Туринском городском округе у деревни Кальтюкова, рассказали в Управлении автомобильных дорог Свердловской области. В последнюю неделю марта лед на реках разрушат методом взрыва в селе Туринская Слобода, на подъезде к деревням Барбашина и Макуй, вблизи села Жуковское в Туринском городском округе, у деревни Галактионовка и села Липовское.

Во время ледохода на реках образуются большие глыбы льда, их разрушают для того, чтобы они не повредили опоры мостов и не отрезали от "большой земли" населенные пункты. Взрывные работы в регионе проводят специализированные организации, имеющие лицензии. Их работу контролируют сотрудники МЧС. 

Также в Свердловской области для защиты дорог от затопления чистят русла водопропускных труб. У подрядных организаций наготове техника и материалы (бутовый камень, щебень, цемент и другие), необходимые для проведения работ по пропуску весеннего паводка. Также эксперты анализируют ситуацию, просчитывая, какие участки дорог и мосты в случае подъема воды могут быть затоплены. 

Ежегодно на Среднем Урале количество низководных мостов уменьшается. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе ремонтируют и строят малые мосты. В 2022 году был возведен новый мост в Махнево; прежний, низководный, постоянно топило во время паводка. 

На Среднем Урале создаются паромные и лодочные переправы для перевозки людей и доставки им товаров первой необходимости, в случае если населенный пункт во время половодья отрезает от "большой земли". 

В период паводка для ликвидации его последствий в Свердловской области организовано круглосуточное дежурство специалистов управления автодорог, подрядных организаций. Для связи работает телефон круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261‑79‑83. Она взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями.

Ранее сообщалось, что Свердловская область к паводку готова. 

Областная газета Свердловской области

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