Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных пожаров на Среднем Урале

Контроль за обстановкой в свердловских лесах будут вести с помощью авиационного и наземного патрулирования. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных пожаров в регионе в текущем сезоне. Документом определен порядок взаимодействия ведомств по обеспечению пожарной безопасности в лесах и ликвидации природных возгораний, сообщает департамент информационной политики региона.

Уральская авиационная база охраны лесов будет заниматься тушением пожаров в лесном фонде. Состав базы насчитывает 679 сотрудников, из них 8 летчиков-наблюдателей, 180 парашютистов и десантников-пожарных. Именно они с помощью авиации будут доставляться в труднодоступные и удаленные районы для борьбы с огнем. Перед началом пожароопасного сезона все сотрудники сдали экзамены: теорию и практику. Также к ликвидации возгораний будут привлечены работники 30 лесопожарных станций Уральской авиабазы.

Контроль за пожарной обстановкой будет вестись с помощью авиационного и наземного патрулирования. Кроме этого, следить за ситуацией помогут данные со спутников и 80 камер системы видеонаблюдения "Лесохранитель". Они установлены на вышках сотовой связи. Сведения оперативно и в круглосуточном режиме поступают в диспетчерскую службу, где координируются дальнейшие действия.

В Свердловской области с 2019 по 2021 годы на 96% обновлен парк лесопожарной техники авиабазы, работа проводилась в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Были приобретены колесные тракторы, бульдозеры, вездеходы, вахтовые автомобили, квадроциклы, катера. В 2023 году в планах купить трактор и пять малых лесопатрульных комплексов, стоимость которых составляет 21,3 миллиона рублей.

При необходимости к тушению лесных пожаров будут привлекаться сотрудники МЧС, лесничеств, арендаторы лесных участков, пожарные службы муниципалитетов и добровольцы.

В Свердловской области леса занимают 80% всей территории региона — 15,5 миллиона гектаров. Обычно пожароопасный период на Среднем Урале длится с середины апреля до начала октября.

Отметим, Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов России, где в 2022 году эффективно боролись с лесными пожарами. В прошлом году на Среднем Урале по сравнению с 2021 годом почти в 2 раза было меньше природных пожаров, а площадь, пройденная огнем, сократилась в 4,4 раза.

Напомним, на охрану лесов от пожаров в 2023 году в Свердловской области направят 384 миллиона рублей.