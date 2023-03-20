В Екатеринбурге появится памятник первому учителю

Памятник первому учителю должен появиться в Екатеринбурге уже в этом году. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале педагоги выступили с инициативой о создании скульптуры, посвященной первому учителю. Правительство Свердловской области поддержало идею, сообщает департамент информационной политики региона.

20 марта стартовал конкурс на лучший композиционный проект. Участие в нем могут принять архитекторы, художники, скульпторы и студенты профильных специальностей. Планируется, что памятник должен появиться в Екатеринбурге уже в этом году — в Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

Открытие памятника способствует признанию особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, что полностью соответствует задачам национального проекта "Образование".

"Идея принадлежит нашим учителям, которые давно выступали за увековечивание педагогического труда. Конечно, областное правительство не могло не поддержать это предложение. Эта скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель — ответственным, преданным своей профессии, обладающим безграничным сердцем человеком. В нашем регионе более 76 тысяч педагогов, в том числе тех, кто ведет наставническую деятельность. Уверен, каждый из них увидит в этом проекте себя и свой путь", — рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Прием заявок от авторов или авторских коллективов продлится до 15 мая. В состав конкурсной комиссии войдут эксперты Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Они утвердят эскизный проект, определят размеры скульптуры и материал исполнения, а также смету на изготовление и установку. Итоги конкурса подведут не позднее 25 июня и опубликуют на сайте областного минобразования, там же можно найти описание технического задания к разработке проекта памятника.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев на заседании оргкомитета, посвященном Году педагога и наставника, поставил задачи по решению системных вопросов в сфере образования региона: улучшить условия труда работников образования, обеспечить рост их профессиональных компетенций, добиться притока молодых специалистов в школы и колледжи, выработать новые стимулы для повышения престижа профессии, совершенствовать, укреплять лучшие педагогические традиции.

Напомним, Правительство России увеличило число премий лучшим учителям.