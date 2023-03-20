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Общество
20 марта 2023, 14:16

В России учреждена стипендия имени Ирины Антоновой для студентов-искусствоведов

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Претендовать на стипендию смогут студенты-очники направлений "Музеология " и "История искусств". Фото: Алексей Кунилов

По указу Президента РФ Владимира Путина в 2023 году в России появятся персональные студенческие стипендии имени Ирины Антоновой, президента Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Постановление об учреждении и правилах их назначения подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Стипендии будут присуждать ежегодно, начиная с 1 сентября. Каждый год конкурсная комиссия планирует проводить новый отбор стипендиатов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Сумма стипендии составит 15 000 рублей. Выплачивать ее будут ежемесячно.

Претендовать на получение стипендий смогут студенты-очники, которые учатся в вузах по направлениям подготовки "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" (12 стипендий) и "История искусств" (1 стипендия).

Кандидатов будут выдвигать ученые советы вузов. В конкурсную комиссию помимо представителей Министерства культуры войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и образовательных организаций. Объявление о начале проведения отбора будет опубликовано на официальном сайте министерства.

Досье

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1940 году поступила на искусствоведческое отделение филологического факультета Московского института философии, литературы и истории. В Великую Отечественную войну работала операционной медсестрой. В марте 1945 года окончила филологический факультет МГУ и поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Училась в аспирантуре при музее. Возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Преподавала на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в Институте кинематографии и др. Умерла на 99 году жизни 30 ноября 2020 года.

Напомним, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова умерла от коронавируса 30 ноября 2020 года.

Областная газета Свердловской области

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