Уже ЕГЭ. Пока досрочно

На досрочную сдачу ЕГЭ по географии и литературе в лицей №3 собрались желающие со всей Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале стартовал досрочный период итогового тестирования. Вчера в лицее №3 Екатеринбурга 99 свердловчан первыми в 2023 году прошли итоговое тестирование по географии и литературе. Обозреватель «Областной газеты» Михаил БАТУРИН, который 14 марта наблюдал, как сдают экзамен родители выпускников в тестовом режиме, а теперь сам стал в реальности его участником, получил гораздо более сильные эмоции, чем неделю назад, но тем не менее четко воспроизвел хронологию процесса.

09:00. К лицею №3 подтягиваются экзаменуемые. Поскольку лицей выбран для досрочной сдачи ЕГЭ, уроков здесь сегодня нет. Учащиеся получают знания дистанционно.

09:15. На входе встречают организаторы пункта проведения экзамена и члены государственной экзаменационной комиссии. Досрочно сдают выпускники прошлых лет, чтобы улучшить свой результат или если срок действия ЕГЭ истек, а также школьники, кто не сможет сдать летом по уважительной причине.

Цифры Основной период сдачи ЕГЭ – с 26 мая до 1 июля 2023 года. Ожидается, что в нем примут участие около 18 тысяч выпускников 11-х классов. Еще более 45 тысяч выпускников 9-х классов сдадут основной государственный экзамен (ОГЭ). В Свердловской области откроют 155 пунктов проведения экзаменов. По итогам 2022 года в регионе насчитывалось 109 «стобалльников». Данный результат соответствует реализации одной из важнейших задач национального проекта «Образование»: внедрение на уровне основного общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий.

09:20. Нас проводят в специальный класс, здесь нужно оставить все свои вещи. Процедура проведения досрочного экзамена точно такая же, как и в основной период. Меры контроля строгие. Не только проверяют документы, но и производят личный досмотр с помощью ручного металлодетектора. (Подробнее о требованиях по контролю при проведении ЕГЭ см. в №53 «ОГ» от 15.03.2023).

09:40. В моей аудитории на досрочный ЕГЭ по «литературе» ожидали 15 человек, в итоге пришли пятеро. Обстоятельства бывают разные, в таком случае есть возможность сдать экзамен в резервный день. Места распределены заранее. На каждом столе по два пустых листа формата А4 с печатями лицея – это черновики. Девушка слева, видимо, сильно волнуется: экзамен не начался, а она уже треть черновика исчертила рваными линями и абстрактными рисунками. Чувствуется некоторое напряжение атмосферы в аудитории.

Меры контроля строгие, проверяют даже металлодетектором. Фото: Алексей Кунилов

09:50. Инструктаж: как заполнять бланки экзаменационных билетов, как оформляются работы.

10:00. Организаторы в аудитории начали печатать листы с экзаменационными вопросами (в официальной терминологии – контрольно-измерительные материалы. – Прим. ред.).

10:10. Получив материалы, проверяем данные, оформляем бланк: ф. и. о., паспортные данные, код района.

10:15. Пошел отсчет времени. Погружаюсь в билеты. Это самое интересное: по каким же именно темам будут оценивать мое знание литературы.

Первая группа вопросов относится к пушкинскому «Евгению Онегину». Ничего удивительного: разве можно представить себе экзамен по литературе без произведений «солнца русской поэзии». Есть вопросы по теории, есть на знание самого произведения. Два вопроса требуют развернутого ответа: здесь работа на сравнительный анализ с произведениями других авторов. По 5–10 предложений на каждый ответ.

Справка На ЕГЭ по «географии» отводится 3 часа: 22 задания с кратким ответом и 9 заданий с развернутым. А успешно сдать «литературу» нужно за 3 часа 55 минут, ответив на 12 вопросов (7 кратких, 4 развернутых и сочинение). «География» и «литература» – экзамены по выбору, то есть результаты аттестации именно по этим предметам требуют выбранные вузы.

11:15. Вторая группа вопросов связана со стихотворением Уильяма Вордсворта. Первый вопрос: «Это кто?!» Неужели тему стихов о родине в экзаменационных билетах нельзя было отразить без англичанина Вордсворта (07.04.1770 – 23.04.1850)? В Википедии, конечно, уже после экзамена, удалось прочитать о величии этого автора и оценить всю глубину своего невежества. Вероятно, современные школьники знакомы с его творчеством, но в прежние времена тему родины изучали на отечественных примерах.

Здесь также вопросы по теории литературы и два развернутых вопроса на сравнительный анализ.

В аудитории все опечатано, рассадка участников распределена заранее по номерам. Фото: Алексей Кунилов

12:00. Итоговый вопрос. Необходимо из пяти предложенных тем выбрать одну и написать по ней сочинение рекомендуемым объемом в 250–300 слов. Если объем будет менее 200 слов, сдающий получит за него 0 баллов. А если все хорошо – 18 баллов. Это много, учитывая, что максимальный балл ЕГЭ по «литературе» – 53.

Четыре предложенные темы связаны с конкретными произведениями отечественной литературы, в пятой – произведение не указано. Можно выбрать самому, но оно должно соответствовать обозначенной теме: например, «тема отцов и детей» или «выбор жизненного пути».

Девушка, которая рисовала линии, сначала пишет в черновике и лишь потом «набело», в экзаменационный лист. Наверное, она права. От помарок и исправления ошибок результат аттестации тоже будет зависеть.

13:15. Сдаю листы организаторам в аудитории. Время пролетело быстро. Напряжение отпускает. На душе непонятная смесь чувств: от «уф, гора с плеч!» – до эмоционального опустошения.

13:25. В лицее – тишина, экзамены еще идут. Тем, кто написал, теперь только ждать. Результаты участники узнают 5 апреля.

Официально ЕГЭ как выпускной экзамен в школах, лицеях и гимназиях и одновременно вступительный в высшие учебные заведения проводится с 2009 года. Обязательные, «базовые» предметы – «русский язык» и «математика». Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года. Для того, чтобы сдать единый госэкзамен, выпускник прошлых лет должен был подать заявление в районном отделе образования до 1 февраля 2023 года. Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ в досрочный период или в резервные дни основного периода. В этом году для сдачи ЕГЭ досрочно заявились 372 человека.