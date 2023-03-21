Приставы изъяли у свердловчанки автомобиль в доход государства

Свердловчанка, лишенная водительских прав за пьяную езду, повторно села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Свердловской области судебные приставы конфисковали автомобиль Toyota RAV4. Женщина, которой принадлежит машина, была лишена водительских прав и села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу было установлено, что женщина дважды управляла машиной в состоянии опьянения, сообщает отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области. В первый раз она была лишена водительских прав на 1 год и 6 месяцев. После этого снова села за руль нетрезвой. Это зафиксировали сотрудники ГИБДД, которые остановили ее и обнаружили, что нарушительница управляет транспортом без прав.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде конфискации транспортного средства. Судебные приставы изъяли автомобиль в доход государства.

Напомним, в Екатеринбурге пьяный водитель не остановился по требованию сотрудников полиции и спровоцировал погоню со стрельбой.