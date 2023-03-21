Сертификаты на покупку жилья в любом регионе России смогут получить дети-сироты старше 23 лет

Средний размер выплаты по сертификату будет составлять 2 млн 759,9 тыс. рублей. Фото: Полина Зиновьева

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, дающий право детям-сиротам старше 23 лет на получение сертификата на покупку жилья в любом удобном для них регионе России.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в большинстве регионов одномоментно обеспечить жильем всех нуждающихся сирот, достигших 18 лет, не представляется возможным. Как правило, квартиры они получают после 23 лет. Многие к этому времени уже имеют образование, работу, семью и детей, являются социально адаптированными гражданами. В этой ситуации у сирот может появиться необходимость в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Учитывая численность детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, законопроектом предлагается расширить формы обеспечения жильем лиц указанной категории. Законопроектом предлагается предоставлять лицам из числа детей-сирот выплату (сертификат) на приобретение жилого помещения в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита, предоставленного на приобретение жилого помещения", — уточняется в документе.

Размер выплаты будет составлять в среднем 2 млн 759,9 тыс. рублей. Минимальный размер суммы может быть увеличен субъектами РФ. Право на получение выплаты будет подтверждаться сертификатом.

Средства органами исполнительной власти будут направляться на счет продавцов квартир или в банк, если деньги нужны для погашения ипотечного кредита. Такие меры помогут защитить детей-сирот от мошенников.

Напомним, в Свердловской области ключи от новых квартир получили 35 детей-сирот из Карпинска.