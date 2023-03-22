Прямые рейсы в Волгоград возобновляют из Кольцово

Полеты из Екатеринбурга в Волгоград начнут осуществлять с 30 марта. Фото: Галина Соловьева

С 30 марта из Екатеринбурга возобновляются прямые рейсы в Волгоград, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 16:30, прибытие в Волгоград в 17:00. Из аэропорта Волгограда самолет будет отправляться в 18:30, прибывать в Кольцово в 22:50 Время указано местное.

Авиаперевозками займется компания NordStar. Для обслуживания маршрутов планируется использовать Boeing 737-800.

Ранее рейсы между Екатеринбургом и Волгоградом выполнялись до декабря 2022 года.

Напомним, с 19 марта национальный авиаперевозчик Азербайджана начал выполнять полеты из Екатеринбурга в Баку.