Национальный авиаперевозчик Азербайджана начинает полеты из Екатеринбурга

Рейсы из Екатеринбурга в Баку будут выполняться дважды в неделю. Фото: Галина Соловьева

С 19 марта авиакомпания AZAL (является национальным авиаперевозчиком Азербайджана) начнет выполнять полеты между Екатеринбургом и Баку, сообщает пресс-служба международного аэропорта Кольцово.

Прямые рейсы запланированы два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Из Екатеринбурга отправление самолета назначено на 12:40. Встречать воздушные суда будут в азербайджанском международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Из Баку вылет в Екатеринбург запланирован в 8:00 по-местному времени. Ожидается, что в пути пассажиры проведут чуть больше 3 часов.

До апреля 2015 года авиакомпания AZAL уже работала по маршруту Екатеринбург — Баку.

Напомним, со 2 мая в Кольцово запускают регулярные рейсы в столицу Карелии.