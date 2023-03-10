Темы дня

Общество / Авто и транспорт
10 марта 2023, 12:17

Национальный авиаперевозчик Азербайджана начинает полеты из Екатеринбурга

Самолет

Рейсы из Екатеринбурга в Баку будут выполняться дважды в неделю. Фото: Галина Соловьева

С 19 марта авиакомпания AZAL (является национальным авиаперевозчиком Азербайджана) начнет выполнять полеты между Екатеринбургом и Баку, сообщает пресс-служба международного аэропорта Кольцово.

Прямые рейсы запланированы два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Из Екатеринбурга отправление самолета назначено на 12:40. Встречать воздушные суда будут в азербайджанском международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Из Баку вылет в Екатеринбург запланирован в 8:00 по-местному времени. Ожидается, что в пути пассажиры проведут чуть больше 3 часов.

До апреля 2015 года авиакомпания AZAL уже работала по маршруту Екатеринбург — Баку.

Напомним, со 2 мая в Кольцово запускают регулярные рейсы в столицу Карелии.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.03.2023, 14:04 / Общество
В Нижнем Тагиле учителя ОБЖ отстранили от работы из-за инцидента с учениками
10.03.2023, 13:42 / Общество
Евгений Куйвашев поставил задачу отремонтировать сотни участков дорог на Среднем Урале в ближайшие три года
10.03.2023, 13:07 / Общество
В Свердловской области выявили 209 новых случаев COVID-19
10.03.2023, 12:55 / Общество
Правительство РФ направит полмиллиарда на поддержку работающих внутри страны туроператоров
10.03.2023, 12:45 / Общество
В Екатеринбурге мошенник под видом сантехника похитил у ветерана труда полмиллиона рублей