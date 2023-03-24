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Общество
24 марта 2023, 15:59

На Среднем Урале ожидают безаварийный проход весеннего половодья

Река

Начало половодья в Свердловской области ожидается в конце апреля. Фото: Галина Соловьева

Готовность Свердловской области к периоду паводков обсудили на совещании в режиме видеоконференции заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев и замгубернатора региона Азат Салихов. Мероприятие было посвящено вопросам обеспечения законности в сфере защиты жителей и территорий от ЧС природного характера в УрФО.

Сергей Зайцев отметил, что особое внимание в субъектах необходимо уделить техническому состоянию дамб, плотин, водосбросов и других гидротехнических сооружений. Это позволит обеспечить безаварийный проход весеннего половодья. Также должны быть исправны все системы оповещения о ЧС, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Требуется системная и вдумчивая работа в этих направлениях, проведение осмотров вверенной территории, ревизии имеющегося инвентаря и техники, оценки работоспособности водонапорных вышек и другие действия. Прокурорам необходимо проконтролировать выполнение всех предусмотренных мероприятий, достаточность и законность расходования выделяемых на эти цели средств, обеспечить превентивный надзор", — сказал Сергей Зайцев.

Азат Салихов отметил, что подготовка к сезонам паводка и природных пожаров находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В регионе разработан план мероприятий, выстроено взаимодействие с МЧС и другими ведомствами. Были подготовлены 11 тысяч специалистов, которых в случае необходимости привлекут к ликвидации последствий паводка, около двух тысяч единиц техники и два десятка авиационных средств. Проверена исправность региональной, местных и локальных систем оповещения.

Ожидается, что в этом году начало половодья на Среднем Урале придется на конец апреля, а уровень воды в реках останется в пределах нормы. Возможно, затопит несколько мостов, жилые дома пострадать не должны.

Напомним, до конца марта в Свердловской области защитят от ледохода 8 мостов.

Областная газета Свердловской области

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