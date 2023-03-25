Между поселком Пышма и деревней Яр Свердловской области запустят новый автобусный маршрут

Маршрут пройдет по региональной дороге, параллельно федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург. Фото: Галина Соловьева

С 1 апреля между рабочим поселком Пышма и деревней Яр три раза в неделю начнет ходить новый автобус № 155. Маршрут разработан по просьбе местных жителей.

Автобус малого класса будет выполнять два рейса в день по понедельникам, средам и пятницам. Маршрут пройдет по региональной дороге, параллельно федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург, через деревню Пылаева, села Чупино и Куяровское. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Максимальная стоимость проезда от конечной до конечной составит 46 рублей.

Сейчас ведется расширение Тюменского тракта, будет оборудовано четыре полосы с разделением встречных потоков. Согласно требованиям безопасности дорожного движения, на такой дороге не может быть наземных пешеходных переходов, пересечений в одном уровне и остановочных пунктов. Это внесло неудобство в жизнь жителей населенных пунктов, расположенных вдоль трассы. Некоторые поселки остались без транспортного обслуживания.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, инспектируя ход дорожных работ, попросил собственника дороги ФКУ "Уралуправтодор" учесть мнение местных жителей и организовать дополнительные пешеходные переходы и разворотные петли, чтобы сохранить связность территорий.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с региональным Управлением автомобильных дорог разработали новый маршрут, который соединил населенные пункты по одну сторону федеральной трассы.

В департаменте информационной политики региона также отметили, что с 1 апреля на маршруте № 104 Краснотурьинск — Серов сменится перевозчик. Как сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, теперь здесь будет курсировать обновленный транспорт большей вместимости: один автобус среднего класса и два малого. Благодаря этому снизится стоимость проезда между конечными станциями. Цена билета по маршруту Краснотурьинск — Серов будет стоить 90 рублей, на 10 рублей меньше.

По новому расписанию из Краснотурьинска в Серов будет ходить 14 автобусных рейсов вместо 9, как сейчас. Первый автобус будет отправляться от автостанции в Краснотурьинске в 6:30, последний — в 19:30. Первый автобус с автостанции Серова будет уходить в Краснотурьинск в 7:30, последний – в 20:30. Интервал между рейсами в обоих направлениях в большинстве случаев будет составлять один час.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев направил Верхотурью 8,7 миллиона рублей на автобусы для пассажиров "Ласточек".