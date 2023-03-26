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26 марта 2023, 13:42

Россияне установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на воздушном шаре

Федор Конюхов, Иван Меняйло

Впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана. Фото: telegram-канал Федора Конюхова

Российские путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло на тепловом воздушном шаре без посадки преодолели расстояние в 2 540 километров. Это на 174 км больше предыдущего мирового рекорда, который в 1994 году установил японский пилот Мичио Канда. Об этом Федор Конюхов написал в своем telegram-канале.

Теперь России принадлежат два мировых рекорда — по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.

Аэростат стартовал в Кировске Мурманской области утром 24 марта. На высоте от 3 до 6 км он преодолел территории Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края.

Пролетев над плато Путорана, 26 марта аэростат приземлился на взлетно-посадочной полосе аэродрома Хатанга.

Воздухоплаватели отмечают, что впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского.

Вся дистанция проходила в коридоре 67–72 градусов северной широты — это самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом.

Этот рекордный перелет Федор Конюхов посвятил 20-летию Всероссийского движения "Детям России Образование, Здоровье и Духовность" (ДРОЗД).

Справка

Объем оболочки аэростата для трансконтинентального полета составляет 12 тысяч кубических метров. Аэростат стал самым большим за всю историю отечественного воздухоплавания. Максимальная высота полета — 5 820 метров. Максимальная скорость — 109 км/ч.

Напомним, ранее мировой рекорд в гиревом спорте установила школьница из Алапаевска.

Областная газета Свердловской области

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