Школьница из Алапаевска установила мировой рекорд в гиревом спорте

Рекорд девочки был официально зарегистрирован и размещен на портале InterRecord. Фото: предоставлено Александром Шаниным

12-летняя Виталина Демина из Алапаевска установила новый мировой рекорд в гиревом спорте, за одну минуту выполнив 20 толчков двух гирь весом по 8 килограммов, рассказал "Областной газете" тренер и наставник юной чемпионки отец Серафим (Александр Шанин), который является чемпионом мира по гиревому спорту в любительском разряде, мастером спорта международного класса.

Рекорд девочки был официально зарегистрирован и размещен на русскоязычном и международном порталах InterRecord. В скором времени Виталина сможет получить сертификат, подтверждающий ее достижения.

"У Виталины хорошая техника, воля, характер и очень много задора. Мы очень рады, что наконец-то зарегистрировали рекорд. Это важно, потому что это фиксация и документ. Может ли Виталина превзойти собственный рекорд? Конечно, может. Цель у нас такая — Виталина станет чемпионкой мира сначала в любительском спорте, потом в профессиональном", — поделился священнослужитель.

Видео предоставлено Александром Шаниным

Ранее Виталина уже устанавливала собственные рекорды, но официально они зарегистрированы не были. Первый рекорд девочки — толчок гири 6 килограмм 1 111 раз. Второй — толчок двух гирь по 6 килограмм 25 раз за одну минуту.

Как отмечает тренер чемпионки, гиревым спортом она занимается с января 2021 года, имеет большие перспективы и хорошо прогрессирует.

Напомним, ранее сам отец Серафим установил личный рекорд, выполнив рывок гири 5 555 раз.