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26 марта 2023, 16:20

В Екатеринбурге побит температурный рекорд 35-летней давности

Весна в Екатеринбурге

Среднесуточная температура 25 марта обычно составляет +7.3 градуса. Фото: Галина Соловьева

Столбики термометров 25 марта в Екатеринбурге показали +12.9 °С. Это на 0,7 градуса выше предыдущего температурного рекорда, который был зафиксирован метеорологами в 1988 году, сообщается в telegram-канале "Погода в Екатеринбурге".

По наблюдениям городской метеослужбы, среднесуточная температура 25 марта обычно составляет +7.3 градуса.

Сегодня в Екатеринбурге днем было +9 °С. Завтра, 27 марта, ночью ожидается +7 °С, днем +17 °С.

"Есть вероятность, что в Екатеринбурге в понедельник будет превышен абсолютный максимум марта: +17.3 градуса (1951 год)", — сообщается в telegram-канале "Погода в Екатеринбурге".

28 марта в столице Урала ночью ожидается около +8 °С, днем +12 °С. 29 марта незначительно похолодает: ночью +1 °С, днем +6 °С.

Напомним, жителей Екатеринбурга пригласили поучаствовать в традиционном весеннем субботнике.

Областная газета Свердловской области

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