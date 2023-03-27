Весеннюю ярмарку в уральской "Домне" посетили больше 1,5 тысяч человек

Почти все участники продали представленный на ярмарке товар. Фото: СОФПП

Больше полутора тысяч человек посетили весеннюю ярмарку в креативном пространстве "Домна" в Екатеринбурге. Мероприятие было организовано для поддержки самозанятых жителей Свердловской области. Ярмарка проводилась в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Участие в двухдневной ярмарке для самозанятых было бесплатным, свою продукцию представили 34 человека. В линейке товаров: натуральная косметика, украшения, одежда, аксессуары, керамика, чай, полезные сладости. Также для посетителей провели бесплатные мастер-классы по танцу бачата, флористике, рисованию, написанию сказок, косметологии, стилистике, нутрициологии, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Пространство "Домны" в этом году увеличилось. И все оно было занято ярмарочными торговыми рядами и активностями. Товары и мастер-классы очень востребованы. Мы благодарим наших гостей, которые смогли посетить "Домну" в эти выходные. Поддержка самозанятых как задача фонда, я считаю, выполнена в полной мере", — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Многие участники почти полностью продали представленную продукцию.

"Ярмарка превзошла ожидания. Мы хорошо готовились, сформировали объем продукции — чая и полезных сладостей — на два дня. Но практически весь он ушел за первый день. У меня есть опыт участия в разных ярмарках, в "Домне" интересный контингент. Это люди творческие, понимающие эстетику, интересующиеся здоровым образом жизни. Очень интересно было общаться", — рассказала самозанятая и основатель чайной мануфактуры Алена Митина.

Следующая ярмарка в "Домне" запланирована на июль этого года.

Креативный кластер "Домна" был создан на Урале после подписания трехстороннего соглашения губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и директором СОФПП Валерием Пиличевым. Пространством для размещения проектов креативных индустрий стал особняк конца XIX века, расположенный в центре Екатеринбурга на Вайнера, 16.

В 2022 году в "Домне" провели больше 180 мероприятий, часть из которых — показы дизайнерских коллекций. Также начал работу маркетплейс и офлайн-магазин, где можно найти товары местных производителей.

Напомним, ранее Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства представил новый фирменный стиль и мобильное приложение.