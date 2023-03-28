Льготников прикрепят к кураторам

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Власти Свердловской области принимают дополнительные меры, чтобы охватить программой социальной газификации максимум жителей региона. В частности, планируется активизировать разъяснительную работу, чтобы граждане понимали, как принять участие в программе и на какие льготы они могут рассчитывать. Для этого планируется закрепить за каждым домовладением куратора из числа представителей местной администрации или депутатского корпуса. Ранее губернатор Евгений КУЙВАШЕВ дал поручение установить для каждого главы муниципалитета персональные показатели эффективности работы в зависимости от количества подключившихся к газу домов.

Каждому – по куратору

Программа социальной газификации (догазификации) действует в России с 2022 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Она позволяет бесплатно подвести газ к границам земельных участков в уже газифицированных населенных пунктах. На сегодняшний день в Свердловской области заявки на участие в программе подали 64,5 тысячи жителей. Трубы были подведены к границам 21,3 тысячи участков домовладений.

Но, как выяснилось, несмотря на хорошие темпы реализации программы, процент обеспечения голубым топливом домовладений региона невысок: подключиться к газу пока успели 8270 домов. Об этом шла речь на расширенном заседании регионального штаба по газификации и газоснабжению с участием глав и председателей дум свердловских муниципалитетов. Как отмечалось, проблема во многом связана с тем, что на местах не хватает разъяснительной работы: люди не всегда знают, как принять участие в программе и на какие льготы они могут рассчитывать.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: – Важно не просто довести газ до границ участка, но в каждом случае точно понимать, как и на какие средства люди смогут установить у себя всё необходимое оборудование для присоединения к газу. У каждого главы муниципалитета от жителей должен быть перечень проблемных вопросов по газификации, их нужно поднимать и подходить к их решению нестандартно.

По итогам обсуждения был принят ряд решений, которые помогут устранить этот пробел. О них «Областной газете» рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

– В частности, главы муниципалитетов совместно с созданными межведомственными комиссиями по газификации составят перечень собственников частных домовладений, подлежащих газификации и имеющих право на социальную поддержку. За каждым собственником закрепят депутата местной думы или Законодательного Собрания, сотрудника администрации для оказания помощи по газификации дома, – сообщил глава МинЖКХ.

Работу со льготниками в муниципалитетах будут выстраивать в зависимости от того, когда появится газ на их улице. Первые на очереди – дома, к которым газопровод уже проведен. По плану они будут газифицированы до 1 октября 2023 года. В течение месяца их владельцы должны получить помощь в подаче заявки, получении субсидии и подключении к газу. По домовладениям, к которым газопровод подведут до конца 2024 года или позже, – сроки менее жесткие.

Миллиард на догазификацию Свердловская область получила на догазификацию более 900 миллионов рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.Они будут направлены газораспределительным организациям области. Из них 337 миллионов рублей получат «Газовые сети» на строительство газовой инфраструктуры в Верхней Туре, Артемовском, Режевском и Кировградском городских округах, Верхотурье и Староуткинске. Почти 457 миллионов рублей выделено «Газэкс» на сооружение газораспределительных сетей в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменске-Уральском, Камышлове и Ревде. Предприятие «Альфа-Строй» получит 91 миллион рублей на газификацию города и сельских населенных пунктов ЗАТО Лесной.

Пешком и с памятками

Контроль за реализацией программы догазификации со стороны региональных властей строгий. По поручению губернатора региона Евгения Куйвашевадля каждого главы муниципалитета будут установлены персональные показатели эффективности работы в зависимости от количества подключившихся к газу домовладений. Сейчас в территориях разрабатывают дорожные карты по подключению к газу буквально каждого дома.

Руководители муниципалитетов инициативу одобряют. Глава Верхней Туры Иван Веснин сообщил «ОГ», что специалисты администрации уже сейчас занимаются разъяснительной работой в тесном сотрудничестве с районными депутатами.

– В этом году планируем догазифицировать левобережную часть города – возможность подключить дома к газу получат более двух тысяч абонентов. От жителей поступило уже 400 заявок, но с учетом того, что появляются дополнительные меры поддержки, их количество будет расти. И надо постоянно информировать о новых возможностях программы. Как я убедился, депутаты, которые находятся ближе всего к жителям и постоянно работают на своих территориях, – лучшие помощники в этом, – пояснил он.

Глава Серова Василий Сизиков рассказал, что в работе с жителями ему также помогают управляющие компании.

– Но лучшая мотивация для жителей, чтобы самим больше узнать о программе – увидеть, что работа идет, и на соседних улицах появляется газ, – поделился он в разговоре с «ОГ».

А глава Кировградского городского округа Александр Оськин рассказал, что накануне провел встречу по этой теме с руководителями населенных пунктов, которые входят в состав городского округа. Они будут консультировать жителей по каждому конкретному случаю.

– Мы размещаем информацию на сайте и в группах администрации в социальных сетях, в СМИ, но этого недостаточно: пенсионеры туда редко заглядывают. Эффективнее всего – личные обходы, – поделился с «ОГ» Александр Оськин. – Сейчас совместно с управлением социальной политики разрабатываем памятки формата А4, в которых в простой, доступной форме расскажем о догазификации. В ближайшие дни раздадим их и главам населенных пунктов, и депутатам.

Компенсация для Нижнего Тагила Жителям Нижнего Тагила при переводе частных жилых домов с печного отопления на газовое компенсируют затраты на приобретение газопотребляющего оборудования в рамках федерального проекта «Чистый воздух» (национальный проект «Экология»). Из федерального бюджета городу было выделено 200 млн рублей: в течение года на эти средства почти 900 домовладений переведут с печного отопления на газовое. Предельный размер субсидии, которую могут получить тагильчане по этому механизму, составляет 225 тысяч рублей. После совещания администрация города синхронизирует его с региональными мерами социальной поддержки.