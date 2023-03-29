На Среднем Урале к национальным стандартам привели 779 пешеходных переходов

Пешеходные переходы по нацстандартам в первую очередь оборудуют у детсадов, школ, больниц. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В 2022 году в Свердловской области к национальным стандартам приведены 779 пешеходных переходов, из которых 204 находятся у школ и других образовательных учреждений, сообщает департамент информационной политики региона.

Согласно требованиям, на нерегулируемых пешеходных переходах устанавливают ограждение, освещение, мигающий желтый светофор, дорожные знаки, которые видно в темноте, "лежачие полицейские", а также наносят бело-желтую разметку — "зебру".

"По результатам согласительных комиссий, благодаря ходатайству министерства транспорта в 2023 году для 46 муниципальных образований предусмотрены 208,6 миллиона рублей на обустройство пешеходных переходов. Кроме того, на устройство безопасных маршрутов "Дом — школа — дом" направлено 138,8 миллиона рублей. Это серьезная помощь из бюджета области, которая позволит выполнить поручение Президента России Владимира Путина и оборудовать пешеходные переходы в соответствии с новыми национальными стандартами. В первую очередь необходимо обустроить их у образовательных учреждений", — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Каждый год увеличивается объем финансирования, направляемый муниципалитетам на оборудование пешеходных переходов. В 2022 году в территории поступили 308,8 миллиона рублей. Из почти 800 переходов с нуля были оборудованы 374, из них 74 обустроили у школ.

В частности, в Екатеринбурге переходы по новым стандартам появились у гимназии № 31 на улице Евгения Савкова, у гимназии № 25 на перекрестке улиц Ручейной и Цветоносной. Первая в городе проекционная "зебра", дублирующая обычную разметку в темное время суток и дождливую, пасмурную погоду, создана у гимназии № 120 на улице Степана Разина.

Пешеходные переходы обновлены в Арамиле у детсада "Солнышко" на улице Новой, в поселке Светлом у детского сада "Светлячок", у школы № 4 на улице Колхозной.

В Красноуфимске современные переходы оборудованы у школы № 1 (перекресток ул. Интернационалистов — ул. Октября), школы № 2 (ул. Ухтомского) школы № 3 (ул. Советская), школы № 7 (перекресток ул. Свободы — ул. Озерная).

В Невьянске желтые мигающие светофоры появились на перекрестках улиц Мартьянова и Чапаева, Серова и Осипенко. Также в городе обустроены три тротуара в рамках создания безопасного маршрута "Дом — школа — дом".

На региональных дорогах пешеходный переход оборудован в Верхотурье (ул. Свободы — ул. Огарьевской), два объекта — в Ачитском городском округе в деревне Гайны и в поселке Уфимском.

Переходы обустраиваются прежде всего у детсадов, школ, больниц, а также в местах, где ранее случались ДТП с пострадавшими.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что сохранение жизни и здоровья уральцев является приоритетом в работе региональных органов власти. Поэтому на Среднем Урале особе внимание уделяется мерам по повышению безопасности на дорогах, что способствует достижению целей национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поставил задачу отремонтировать сотни участков дорог в Свердловской области в ближайшие три года.