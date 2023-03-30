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Общество
30 марта 2023, 11:57

В почтовое обращение вышел штемпель к 300-летию Екатеринбурга

Изображение штемпеля

Штемпель "300 лет Екатеринбургу" будет доступен на постоянной основе. Фото: пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Свердловской области

Новый штемпель "300 лет Екатеринбургу" вышел в почтовое обращение. Свердловчане могут украсить им письма и открытки.

Оттиск поступил в екатеринбургский главпочтамт на проспекте Ленина, 39. На штемпеле изображен логотип юбилея и надпись "300 лет Екатеринбургу", сообщает пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

Штемпель имеет переводную дату, пользоваться им отправители корреспонденции смогут постоянно.

Также отмечается, что 25 мая в обращение поступит почтовая марка, посвященная 300-летию Екатеринбурга. Позже будет издан маркированный конверт и почтовая открытка.

Напомним, что к 300-летию Екатеринбурга выберут рисунок юного художника, которым украсят конверт, посвященный юбилею города.

Областная газета Свердловской области

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В почтовое обращение вышел штемпель к 300-летию Екатеринбурга