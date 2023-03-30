В Екатеринбурге завершилась операция "Улица"

Особое внимание сотрудники полиции уделили детям, которые находились ночью на улице без родителей. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Чкаловском районе Екатеринбурга с 28 по 29 марта полицией проведен профилактический рейд "Улица". Участие в нем приняли сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и сотрудники подразделения по вопросам миграции, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Особое внимание было уделено несовершеннолетним, которые находились ночью на улице без сопровождения родителей. В городской отдел полиции № 13 доставлено трое детей, зарегистрирован один административный материал. Санкция статьи для законных представителей несовершеннолетних предполагает штраф от 1000 до 5000 рублей. Все подростки были переданы родителям, с которыми полицейские провели профилактические беседы.

За время рейда полицейские проверили 16 семей, состоящих на профилактическом учете, из них 8 за употребление алкоголя. 4 законных представителя привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию своих детей.

Инспекторы также посетили 19 несовершеннолетних, состоящих на учете. Так, 28 марта полицейские установили факт отсутствия подучетного подростка 2007 года рождения дома после 22:00. Отметим, что в ноябре 2022 года за кражу суд назначил ему наказание, по одному из условий которого он должен быть дома с 22:00 до 6:00. По данному факту в уголовно-исполнительную инспекцию Чкаловского района направлен материал для принятия решения о замене наказания несовершеннолетнему нарушителю.

Управление МВД России по Екатеринбургу напоминает о недопустимости бесконтрольного нахождения подростков в ночное время вне дома, а также в местах, опасных для их здоровья и психического развития.

Отметим, что подобные профилактические мероприятия в Екатеринбурге проводятся регулярно.

Напомним, ранее полиция Екатеринбурга подвела итоги рейдов в торговых центрах.