В Екатеринбурге определили меры поддержки участников СВО

Военнослужащие получат отсрочку уплаты арендной платы за нежилые помещения. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал ключевые документы, которые регулируют меры поддержки участников специальной военной операции (СВО), мобилизованных и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно постановлению, которое будет опубликовано на официальном портале Екатеринбурга, арендаторы нежилых помещений, которые проходят военную службу или оказывают добровольное содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, получат отсрочку уплаты арендной платы, а также возможность расторжения договора аренды.

Арендатор может получить отсрочку, если в период прохождения им военной службы имущество не будет использовано. Военнослужащий должен написать соответствующее обращение в департамент по управлению муниципальным имуществом. Также в течение пяти рабочих дней ему необходимо известить ведомство, что срок его военной службы истек.

Отсрочка предоставляется на период со дня начала прохождения военной службы и до истечения 90 дней со дня ее окончания.

В соответствии с другим постановлением предусмотрена единовременная денежная выплата семьям военнослужащих, лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, гражданам, пребывавшим в соответствии с федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" в добровольческих формированиях, которые погибли при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Чтобы получить выплату, заявитель должен быть членом семьи погибшего военнослужащего: супругой (супругом), состоявшей (состоявшим) на день гибели военнослужащего в зарегистрированном браке с ним (с ней); отцом или матерью (усыновителем) военнослужащего; ребенком военнослужащего; дедушкой или бабушкой военнослужащего, если они являлись его опекунами (попечителями) не менее трех лет.

Заявитель должен иметь регистрацию по месту жительства (пребывания) в Екатеринбурге, а также обратиться за выплатой не позднее чем через 12 месяцев со дня гибели военнослужащего.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что для добровольцев и военнослужащих по контракту возобновляется программа льготного автокредитования.