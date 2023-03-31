В Екатеринбурге открывается выставка художника-карикатуриста "Областной газеты"

Две выставки Максима Смагина открываются в Екатеринбурге 1 апреля. Фото: карикатура Максима Смагина

Две выставки уральского карикатуриста, автора "Областной газеты" Максима Смагина открываются 1 апреля в Музее истории Екатеринбурга. Экспозицию "ЕкатЮморБург" можно осмотреть до 9 апреля, а вернисаж "Мы с вами где-то встречались..." о знаменитых екатеринбуржцах — только один день. Кроме того, автор прочтет лекцию по истории западной карикатуры о России.

Выставки в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) открываются в рамках фестиваля "Не будите юбиляра, или День хорошего настроения", который состоится 1 апреля.

"Моя выставка карикатуры посвящена столице Урала и персонам, имеющим самое непосредственное отношение к городу. Много узнаваемых лиц", — сообщил Максим Смагин.

Выставка "ЕкатЮморБург" — рисунки, созданные художником в разные годы, посвященные столице Урала, ее узнаваемым и значимым местам и объектам в юмористическом преломлении. Посетители выставки смогут полюбоваться Водонапорной башней на Плотинке и домом Севастьянова, гостиницей "Исеть" и киноконцертным театром "Космос" и многими другими зданиями, естественно, в авторском видении карикатуриста Смагина.

А вернисаж-однодневка под названием "Мы с вами где-то встречались..." о знаменитых персонах города представит более двух десятков шаржей на свердловчан-екатеринбуржцев, которые оставили свой след в истории и культуре столицы Среднего Урала и продолжают создавать образ современного мегаполиса: от Бориса Ельцина и Эдуарда Росселя до Николая Коляды и Александра Пантыкина, от Иннокентия Шеремета до Владимира Макеранца. Также, по воле автора, в "городскую" экспозицию пробрались Татищев и де Геннин, а еще Яков Михайлович Свердлов.

Большинство карикатур, которые будут представлены в МИЕ, увидели свет на страницах "Областной газеты" — одного из немногих изданий, привечающего этот жанр изобразительного искусства. Городские карикатуры создавались на протяжении не одного десятилетия, они показывают отношение художника к Екатеринбургу, к его памятникам и знаковым архитектурными сооружениям. Эту выставку можно увидеть только 1 апреля.

А еще в этот же день можно прослушать лекцию Максима Смагина "Россия: взгляд из-за "бугра".

"На наиболее ярких примерах западной карикатуры я покажу, как и почему в 18 и 19 веках возник и формировался образ России, как менялось отношение к "северному соседу" у европейцев от обожания до ненависти, какую роль здесь играет политика в карикатуре и наоборот", — поделился планами Максим Смагин.

Напомним, ранее Максим Смагин взял спецприз на международном конкурсе "Гротеск-2022".