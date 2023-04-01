В Свердловской области впервые аттестаты гидов получили экскурсоводы — инвалиды по слуху

Свердловская область уделяет большое внимание инклюзивному туризму. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале еще 18 человек сдали квалификационные экзамены экскурсоводов и гидов-переводчиков. Впервые среди соискателей были инвалиды по слуху. Оценивал их специалист Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих".

"В Свердловской области сегодня уделяется большое внимание инклюзивному туризму и доступности объектов туристской индустрии для людей с ограниченными возможностями здоровья, разработано несколько инклюзивных маршрутов. Мы рады, что сегодня туризм в регионе становится еще доступнее для людей", — приводит департамент информационной политики Свердловской области слова директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмиры Тукановой.

Напомним, в 2022 году вступили в силу изменения законодательства о туристской деятельности. Они предусматривают обязательную аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков. С 1 июля 2023 года без подтверждающих удостоверений проводить экскурсии будет нельзя.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева регион одним из первых подготовил необходимую базу для аттестации работников индустрии гостеприимства. Для обучения гидов в области организованы курсы, которые проводятся бесплатно в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

С 1 сентября 2022 года в федеральный реестр экскурсоводов внесены сведения о 39 экскурсоводах и гидах-переводчиках Свердловской области. В ближайшее время перечень будет дополнен.

Отметим, что процесс аттестации и создание реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков приведут качество услуг в туротрасли к единому стандарту. Это положительно скажется на безопасности туристов и достоверности передаваемой информации.

Напомним, свердловские экскурсоводы уже начали проходить аттестацию перед началом летнего сезона.