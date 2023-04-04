В Свердловской области стартовал сбор идей в сфере туризма

Идеи на тему развития туризма можно регистрировать до 10 мая 2023 года. Фото: Дарья Черткова

Свердловчане могут поделиться идеями, как развить туризм в регионе. Самые интересные туристические проекты получат акселерационную поддержку в рамках второго сезона конкурса "Уральские каникулы".

Идеи на тему развития туризма можно регистрировать по 10 мая 2023 года на сайте конкурса, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Для участников конкурса — это возможность стать источником изменений и способствовать развитию новых объектов туризма, культуры, спорта и отдыха в своем регионе, предложить новый или существенно улучшить существующий проект. Собирая инициативы и помогая им реализоваться, мы дополняем туристическую карту Урала и содействуем устойчивому развитию территорий", — рассказал один из организаторов конкурса, директор управляющей компании туристско-рекреационными комплексами Свердловской области Леонид Гункевич.

Образовательный акселератор состоится в Свердловской области с 5 июня по 30 сентября. Участники пройдут обучение по трем направлениям:

развитие туристических маршрутов и услуг,

развитие туристической инфраструктуры и территорий,

развитие туристических событийных мероприятий и сценариев отдыха.

По итогам акселератора участники сформулируют концепцию и создадут мастер-план своего проекта, узнают, как взаимодействовать с органами власти, где искать инвесторов, как привлечь туристов, а также какие меры поддержки предоставляет государство для развития идей в сфере туризма.

Напомним, впервые конкурс состоялся в 2022 году. Из 256 поданных заявок в обучающий модуль попали 74 проекта из 88 муниципальных образований региона.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, по итогам первого сезона конкурса "Уральские каникулы" развитие получили такие идеи, как Елизаветинский бал-пикник в Алапаевске, прогулка по старому Полевскому и местам Павла Бажова, глэмпинг "Солнечная пристань" в селе Пристань — всего 10 проектов.

Отметим, конкурс "Уральские каникулы" отвечает задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по развитию внутреннего и въездного туризма.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область борется за победу во всероссийском туристическом конкурсе.