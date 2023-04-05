Браслеты с "тревожной кнопкой" получат 100 пожилых маломобильных свердловчан

Браслеты оборудованы тремя кнопками вызова. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области у 100 пожилых людей появятся браслеты с "тревожной кнопкой". Гаджеты получат маломобильные жители старше 65 лет, у которых есть проблемы со здоровьем — нарушен слух, имеется слепота, тяжелый артроз пальцев рук, тяжелая форма сахарного диабета, сообщает департамент информационной политики региона.

Браслеты будут выданы в рамках программы "Уход на дому", которую реализует благотворительный фонд "Менора", поддержанный Фондом президентских грантов.

"Мы уверены, что этот проект поможет сохранить жизнь и здоровье наших пожилых подопечных. Но кроме того, мы надеемся, наша работа поможет снизить нагрузку на государственную скорую помощь, врачей поликлиники", — отметила директор фонда "Менора" Ирина Гуткина.

Браслет оснащен тремя кнопками: "SOS" и еще две запрограммированы на вызов близких. При нажатии на одну из кнопок или при падении человека сигнал с браслета поступит родным человека или координатору проекта. При вызове автоматически начинает работать громкая связь. Абонент может услышать все, что происходит дома у подопечного, и среагировать: связаться с ним, вызвать скорую. В случае если носитель браслета не ответит после сигнала, то к нему направят сотрудников полиции и волонтеров для выяснения обстоятельств.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В проекте задействованы 70 добровольцев, которые привезут браслеты пожилым людям, научат ими пользоваться. Также к волонтерской деятельности привлечены врачи медицинских центров, они обследуют подопечных фонда.

Екатеринбургский еврейский культурный центр "Менора" привлек на реализацию проекта "Служба быстрого реагирования для пожилых людей в системе ухода на дому" президентский грант на сумму в 2,6 миллиона рублей. Фонд ведет набор и обучение новых сотрудников для работы с подопечными, а также привлекает волонтеров-профессионалов, среди которых есть врачи.

В 2023 году в первом конкурсе Фонда президентских грантов победили 56 некоммерческих организаций Свердловской области. На реализацию проектов они получат более 136 миллионов рублей.

Напомним, что президентские гранты получат и 20 творческих проектов, разработанных на Среднем Урале.