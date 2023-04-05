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Общество
5 апреля 2023, 15:58

Евгений Куйвашев озвучил инициативы по решению кадрового вопроса в свердловской промышленности

Евгений Куйвашев

Инициативы Евгений Куйвашев озвучил на годовом собрании СОСПП. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о мерах, которые могут помочь закрыть потребность в недостающих специалистах. Речь идет о востребованных направлениях.

Инициативы, решающие кадровые вопросы, глава региона озвучил в Нижнем Тагиле на годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, сообщает департамент информационной политики региона.

"Кадровое обеспечение — это основа эффективной производственной деятельности. У нас сегодня сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных.  Так, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в 6 раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз. Мы последовательно выстраиваем системную работу по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям. Вместе с тем, уровень средней зарплаты в Свердловской области пока отстает от среднероссийского. Рассчитываю, что в текущем году бизнес найдет возможность обеспечивать рост заработной платы работников предприятий темпами как минимум выше уровня инфляции. <…> Для поддержки нашей промышленности мы предложили на федеральном уровне рассмотреть ряд инициатив, способствующих закреплению специалистов на предприятиях. В том числе речь идет о возможности предоставления отсрочки от регулярного призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенных на оборонные заводы. Для поощрения молодежи к обучению в уральских вузах запустили региональный проект "Кампус", — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что Свердловская область стала одним из лидеров по ведению и организации профориентационной деятельности. В регионе с 2015 года реализуется проект "Уральская инженерная школа". Большое внимание уделяется федеральной инициативе для школьников "Билет в будущее", а также проекту "Профессионалитет", который направлен на создание образовательно-индустриальных кластеров. В Свердловской области УрФУ совместно с предприятиями реализует проект "Передовая инженерная школа".

Напомним, ранее Евгений Куйвашев предложил предоставлять отсрочку от армии работающим на ВПК свердловским студентам ссузов. 

Областная газета Свердловской области

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