Евгений Куйвашев предложил предоставлять отсрочку от армии работающим на ВПК свердловским студентам

Евгений Куйвашев принимает участие в годовом собрании СОСПП. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагает ввести отсрочку от призыва в армию для студентов, которые работают на предприятиях военно-промышленного комплекса. Об этом глава региона заявил во время годового собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле, передает журналист "Областной газеты".

Речь идет о предоставлении временного освобождения от срочной службы студентам средних специальных учебных заведений (ссуз), которые параллельно с обучением трудятся на оборонных предприятиях.

Отметим, что в заседании принимает участие глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Одна из тем годового собрания СОСПП — обеспечение промышленных предприятий кадрами.

Напомним, в Нижний Тагил участники заседания отправились сегодня утром на электропоезде "Ласточка".