В Екатеринбурге пройдет показ инклюзивной одежды

Одежда сшита из натуральных тканей и учитывает потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: пресс-служба центра общественных связей Уральского института управления РАНХиГС

Команда социальных предпринимателей "Атмосфера" Уральского института управления РАНХиГС представит на Неделе моды в Екатеринбурге свою коллекцию одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Коллекция создана в рамках проекта People.

Показ инклюзивной одежды пройдет 9 апреля в 18:00. Коллекция под названием "яТЕБЯвижу" создана при участии екатеринбургского дизайнера Анны Бонк и московского бренда одежды Alex’s family. Все наряды сшиты из натуральных тканей — хлопка, льна, крапивы и вискозы и учитывают потребности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает пресс-служба центра общественных связей Уральского института управления РАНХиГС.

"Мы создаем одежду масс-маркета для людей с ОВЗ. Почему-то большинство людей не задумываются, что для людей с инвалидностью найти удобные и красивые вещи — это большая проблема. Одежда отличается от обычной тем, что имеет особую фурнитуру, создана из хороших дышащих материалов. Для сидячих людей — это завышенная талия и другие особенности", — рассказала руководитель команды "Атмосфера", доцент кафедры экономической теории Уральского института управления РАНХиГС Анастасия Масленникова.

Отметим, что проект People создан командой "Атмосфера" более трех лет назад. Последние два года им руководят студентки первого курса магистратуры факультета права и безопасности Уральского института управления РАНХиГС Полина и Елизавета Солодовы.

В 2022 году проект проведения инклюзивных показов мод ателье People победил во Всероссийском конкурсе Росмолодежи в номинации #стирай_границы и получил грант в размере 999 тысяч рублей.

По словам руководителя проекта People Полины Солодовой, победа в грантовом конкурсе помогает создавать новую коллекцию адаптивной одежды.

"Участие в Неделе моды для нашей команды — это возможность заявить о себе и показать, что люди с ограниченными возможностями здоровья тоже могут быть активными, яркими и модными. Правда, для этого им нужно чуточку больше, чем остальным: одежда должна быть удобнее и функциональнее и, соответственно, интереснее. Над этим мы работаем уже третий год", — рассказала Полина Солодова.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области впервые аттестаты гидов получили экскурсоводы — инвалиды по слуху.