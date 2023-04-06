Свердловская область перейдет на новый порядок доставки пенсий

Главная задача — бесперебойная доставка пенсий по всей России. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области Почта России и Фонд пенсионного и социального страхования РФ готовятся к переходу на новый порядок доставки пенсий и социальных выплат. С 1 мая тем, кто получает пенсию с доставкой на дом, ее будет приносить сотрудник Почты России. Сейчас 15% свердловских пенсионеров пользуются услугами частных служб доставки.

В марте Госдума приняла федеральный закон об исключительном праве Почты России доставлять пенсии, которые выплачиваются наличными. Деньги также можно будет получить на кассе в почтовом отделении или через кредитную организацию на банковскую карту. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Перевод на обслуживание пенсионеров, которым доставка пенсий осуществлялась организациями альтернативной доставки пенсии, в Почту России с 1 мая 2023 года будет осуществлен беззаявительно. Существовавшие даты доставки пенсий будут сохранены", — рассказала управляющий свердловским отделением Социального фонда России (СФР) Елена Альшиц.

Сейчас Почта России набирает сотрудников для перехода на новый порядок работы.

Важно, чтобы эти изменения не заметили пенсионеры. Они должны получать пенсию привычным способом и в срок, вне зависимости от того, какая организация будет этим заниматься.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству помочь Социальному фонду России и Почте России в переходе к новым правилам.

Отметим, что авторы этой инициативы стремятся обеспечить гарантированную бесперебойную доставку пенсий по всей России, в том числе в отдаленные территории.

Напомним, с 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии.