Свердловская область с опережением отработала внедрение дорожной карты Социального фонда России

Перевод на обслуживание пенсионеров в Почту России с 1 мая 2023 года будет осуществлен беззаявительно. Фото: Алексей Кунилов

С 1 мая 2023 года вступают в силу изменения, которые предусматривают возможность доставки пенсии только сотрудниками Почты России или получения наличных в кассах почтовых отделений. Раньше этим вопросом могли заниматься частные — альтернативные доставки пенсии.

Сегодня прошло заседание правительства Свердловской области, в котором участвовали руководитель департамента организации назначения и выплаты пенсий Социального фонда России (СФР) Татьяна Внукова и управляющий свердловским отделением СФР Елена Альшиц.

По словам Татьяны Внуковой, Социальный фонд России и АО "Почта России" разработали и утвердили дорожную карту. Она направлена во все территориальные подразделения СФР. Мероприятия, которые предусмотрены в документе, отделение СФР по Свердловской области отработало с опережением сроков, об этом сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.

Елена Альшиц рассказала, что на сегодняшний день пенсии получают более 1,3 миллиона свердловчан. 30% пенсионеров деньги приносят сотрудники Почты России или организаций альтернативной доставки.

В 27 муниципальных образованиях Свердловской области сегодня работает 23 частных организации по доставке пенсий. Региональное отделение СФР провело работу, чтобы пенсию своевременно доставляли тем, кто привык получать ее наличными. Совместно с региональным подразделением Почты России был разработан и утвержден план (дорожная карта), почтовые отделения получили действующие графики с указанием сумм, адресов получателей пенсии и социальных выплат.

Пенсионеры, которым деньги доставляли организации альтернативной доставки, получили письменные и SMS-уведомления об изменении порядка с 1 мая 2023 года.

"Перевод на обслуживание пенсионеров, которым доставка пенсий осуществлялась организациями альтернативной доставки пенсии, в Почту России с 1 мая 2023 года будет осуществлен беззаявительно. Существовавшие даты доставки пенсий будут сохранены", — проинформировала губернатора Свердловской области на заседании регионального правительства Елена Альшиц.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область перейдет на новый порядок доставки пенсий.