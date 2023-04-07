Развивающие туриндустрию свердловские предприниматели получат гранты

Выставка служит ориентиром для всей страны на ближайший туристический сезон. Фото: Полина Зиновьева

На международной выставке "Лето-2023", которая проходит 7 и 8 апреля в Екатеринбурге, директор по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова анонсировала проведение конкурса грантовой поддержки предпринимателей, которые развивают туристскую инфраструктуру.

Участники международной выставки "Лето-2023" обсуждают перспективы увеличения турпотока в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева уже несколько лет у нас реализуется программа по развитию туризма. Стоит задача по увеличению вклада отрасли в валовый региональный продукт. Специалисты туристической индустрии и предприниматели, приезжая сюда, конечно, обращают внимание на потенциал нашего региона. Эта выставка способствует развитию деловых связей, обмену передовым опытом, а также служит ориентиром для всей страны на ближайший туристический сезон", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По словам Эльмиры Тукановой, с 11 апреля каждый предприниматель, который создает инфраструктуру туризма на территории региона, может поучаствовать в конкурсе на получение субсидии на строительство кемпингов, глэмпингов, установку знаков навигации, создание мобильных приложений и другое. Общий объем субсидии на эти цели в 2023 году составит 332 миллиона рублей.

"Эти средства были привлечены в наш регион из федерального бюджета при поддержке губернатора Евгения Куйвашева", — отметила Эльмира Туканова.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что возобновляется авиа- и ж/д сообщение между Свердловской областью и Киргизией, делегация которой прибыла в Екатеринбург для участия в выставке "Лето-2023".