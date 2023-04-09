Более 1500 свердловских волонтеров уже готовы к онлайн-голосованию за объекты благоустройства

Волонтеры будут работать в торговых центрах, МФЦ и других местах массового пребывания горожан. Фото: Павел Ворожцов

На главной площадке добровольчества России dobro.ru зарегистрировались более 1500 волонтеров Свердловской области. Они прошли обучение по проекту "Формирование комфортной городской среды" и готовы поддержать третье Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства 2024 года.

С 15 апреля по 31 мая волонтеры будут поддерживать нацпроект "Жилье и городская среда" и помогать людям голосовать за объекты благоустройства. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Для нас важно, чтобы каждый уралец осознал, что в вопросах развития родного города его мнение не просто значимо, но и может стать решающим, оказать прямое влияние на преображение окружающего пространства", – рассказал и.о. директора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

Во время голосования волонтеры будут работать в торговых центрах, МФЦ и других местах массового пребывания горожан. Узнать их можно будет по брендированной одежде волонтерских объединений.

Ожидается, что во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства примут участие жители 55 городов и населенных пунктов Свердловской области. Каждый свердловчанин старше 14 лет может проголосовать самостоятельно, следуя инструкции на портале, либо с помощью волонтеров.

Площадки, которые по итогам голосования наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены при поддержке федерального и областного бюджетов.

Отметим, что набор волонтеров нацпроекта "Жилье и городская среда" продолжается.

Напомним, ранее Свердловская область вошла в число российских лидеров по качеству городской среды.