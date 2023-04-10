Свердловчане выбрали лучшие социальные проекты региона

Лучшие социальные проекты региона направлены на всестороннюю помощь семьям с особенными детьми. Фото: Полина Зиновьева

Жители региона проголосовали за лучшие социальные проекты Свердловской области на портале "Социальный кластер". В тройку лидеров вошли проекты по работе с особенными детьми, сообщил департамент информационной политики региона.

Так, первое место у сети социально-реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья "Первая социальная служба". Центры работают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Красноуфимске, Невьянске, Арамиле и Верхней Пышме. Они всесторонне помогают семьям: детям с реабилитацией, мамам — с обучением и трудоустройством. Проект создан Уральским центром развития гражданских инициатив и социального партнерства.

Второе место по итогам голосования занял проект "Я — родитель особого ребенка". Он реализуется в столице Урала на базе детского сада комбинированного вида № 27. Здесь оказывают психологическую помощь семьям детей с ограниченными возможностями здоровья. На третьем месте — инклюзивный творческий фестиваль "Марафон талантов", который зимой впервые прошел в Каменске-Уральском.

На четвертом месте по итогам голосования оказалась профилактическая программа "Береги любовь", цель которой — снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции и гепатита С в Ревде. Пятое место заняла программа спортивной подготовки по пауэрлифтингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, реализованная в муниципальной спортивной школе Каменска-Уральского.

Все вышеперечисленные проекты будут презентованы на Международном форуме-выставке социальных технологий "СОЦИО", который пройдет в Екатеринбурге 12–14 апреля. На форуме будут работать делегации из 15 регионов России.

Отметим, портал "Социальный кластер" является частью одноименного приоритетного проекта Свердловской области, который реализуется в соответствии с указом губернатора Евгения Куйвашева, и ориентирован на повышение качества жизни наименее защищенных слоев населения. С помощью платформы можно быстро получить алгоритм действий в трудной жизненной ситуации и в тех случаях, когда человек не знает, где найти поддержку.

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