Владимир Якушев обозначил меры по контролю над ситуацией с природными пожарами в УрФО

Владимир Якушев считает, что важно усилить профилактическую работу с уральцами и патрулировать леса. Фото: Павел Ворожцов

Среди ключевых мер по контролю над ситуацией с природными пожарами — качественное взаимодействие органов власти с профильными структурами. Обстановка с лесными пожарами в регионах стала одной из тем оперативного совещания полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа.

"Установилась сухая, достаточно теплая и ветреная погода — это способствует возникновению очагов. Сейчас регионам удается быстро справиться с возгораниями, однако обстановка в любой момент может ухудшиться. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как организована работа на местах: насколько качественно выстроено взаимодействие между органами власти и профильными структурами", — приводит слова Владимира Якушева пресс-служба Аппарата полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе.

Полпред подчеркнул, что при необходимости в рамках межрегионального взаимодействия надо привлекать дополнительные силы для ликвидации очагов возгорания. Важно также усилить профилактическую работу с уральцами, патрулировать леса, чтобы выявлять случаи нарушения правил пожарной безопасности.

Отметим, что с началом весны в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях зарегистрировано уже 100 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 994 га.

В четырех регионах УрФО действует особый противопожарный режим. Уральцам запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор.

Если вы стали свидетелем возгорания, сообщите о нем по телефонам: 8 800 100-94-00 — лесная охрана, 112 — единый номер вызова экстренных служб. Фотографию дыма или огня можно также передать с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, на Среднем Урале уже ликвидировано 8 лесных пожаров.