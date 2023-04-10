На Среднем Урале ликвидировано 8 лесных пожаров

Причиной лесных пожаров на территории Свердловской области стало неосторожное обращение с огнем. Фото: Галина Соловьева

Восемь лесных пожаров ликвидировали на территории Артемовского, Белоярского, Сысертского, Тугулымского городских округов, а также в Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском и Байкаловском лесничествах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Все возгорания произошли по вине жителей, не соблюдавших меры пожарной безопасности.

Всего в регионе 9 апреля было зафиксировано 12 природных пожаров, из них устранили полностью 8, еще 2 — локализовали. На борьбу с огнем были привлечены 80 человек, применялись бульдозеры, тракторы, автомобили.

Ранее губернатор Сверловкой области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных пожаров в регионе на 2023 год. При необходимости в борьбе с природными возгораниями могут быть задействованы 4,5 тысячи человек и около 2 тысяч единиц техники. На Среднем Урале обновлен парк лесопожарной техники на 98%. В этом году планируется приобретение малых лесопатрульных комплексов и бульдозера-болотохода. Работа ведется в рамках нацпроекта "Экология". К тушению лесных пожаров могут привлечь сотрудников аварийно-спасательных формирований МЧС, лесничеств, арендаторов лесных участков, муниципальные пожарные службы и добровольцев.

Свердловские спасатели призывают жителей региона не разжигать огонь на природе. В случае обнаружения возгорания нужно звонить в лесную охрану 8 800 100-94-00 (номер бесплатный) или по единому номеру вызова экстренных служб 112. Также фото пожара можно передать через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, ранее из-за загоревшейся сухой травы в свердловском селе Бызово пострадали 10 построек. Губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать необходимую помощь в ликвидации последствий пожара.