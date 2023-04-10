На Среднем Урале ликвидировано 8 лесных пожаров

Восемь лесных пожаров ликвидировали на территории Артемовского, Белоярского, Сысертского, Тугулымского городских округов, а также в Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском и Байкаловском лесничествах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Все возгорания произошли по вине жителей, не соблюдавших меры пожарной безопасности.
Всего в регионе 9 апреля было зафиксировано 12 природных пожаров, из них устранили полностью 8, еще 2 — локализовали. На борьбу с огнем были привлечены 80 человек, применялись бульдозеры, тракторы, автомобили.
Ранее губернатор Сверловкой области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных пожаров в регионе на 2023 год. При необходимости в борьбе с природными возгораниями могут быть задействованы 4,5 тысячи человек и около 2 тысяч единиц техники. На Среднем Урале обновлен парк лесопожарной техники на 98%. В этом году планируется приобретение малых лесопатрульных комплексов и бульдозера-болотохода. Работа ведется в рамках нацпроекта "Экология". К тушению лесных пожаров могут привлечь сотрудников аварийно-спасательных формирований МЧС, лесничеств, арендаторов лесных участков, муниципальные пожарные службы и добровольцев.
Свердловские спасатели призывают жителей региона не разжигать огонь на природе. В случае обнаружения возгорания нужно звонить в лесную охрану 8 800 100-94-00 (номер бесплатный) или по единому номеру вызова экстренных служб 112. Также фото пожара можно передать через мобильное приложение "Берегите лес".
Напомним, ранее из-за загоревшейся сухой травы в свердловском селе Бызово пострадали 10 построек. Губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать необходимую помощь в ликвидации последствий пожара.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».