Полицейские Тугулыма спасли заблудившегося на болоте рыбака

Полицейские вытащили рыбака из болота. Фото: Валерий Горелых

Свердловские полицейские спасли рыбака, который заблудился на территории Термигульского болота и не мог самостоятельно выбраться, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

На помощь жителю поселка Луговской Андрею Елфимову пришли сержант полиции Данил Мельников, младший сержант Денис Чуклин и оперуполномоченный майор Дмитрий Ощуков. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию из дежурной части, что заблудившийся мужчина отправился на рыбалку на мотоблоке. Его он оставил на дороге и ушел в сторону водоема, однако быстро потерял ориентир. Рыбак пытался самостоятельно выйти из леса, но безуспешно.

"День был на исходе, как назло, у заявителя отказали ноги, он замерз и стал паниковать. Огонь развести не удалось, так как зажигалка отсырела. Полицейская группа розыска, передвигаясь на автомобиле УАЗ, сначала обнаружила местонахождение мотоблока, а в дальнейшем в течение пяти часов в темноте отыскала и его хозяина. Для этого представители МВД использовали все подручные средства: осветительные приборы, звуковые сигналы автомобиля", — рассказал Валерий Горелых.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В итоге рыбака вытащили из болота, ему помогли согреться и дали сухую обувь. Мужчину доставили до его мотоблока и сопроводили до дома, где его ждала семья. Спасенный Андрей Елфимов поблагодарил полицейских, которые проявили мужество.

Сообщается, что представители ОВД будут поощрены за спасение человека. Указание подготовить необходимый пакет документов дал начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

Напомним, ранее свердловские инспекторы ДПС во время пожара спасли автомобиль.