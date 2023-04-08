Свердловские инспекторы ДПС спасли во время пожара автомобиль

Спасти автомобиль помогли инспекторы ДПС Николай Хрушков и Александр Лавров. Фото: Валерий Горелых

В уральской деревне Комарица инспекторы ДПС ОВД Байкалово заметили во время патрулирования возгорание частного дома и спасли от уничтожения дорогостоящую иномарку хозяина, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, экипаж ДПС в составе старшего инспектора лейтенанта полиции Николая Хрушкова и младшего сержанта полиции Александра Лаврова, заметив возгорание гаража в одном из частных домов, незамедлительно вызвали пожарную службу и помогли хозяину дома отогнать на безопасное расстояние автомобиль марки Skoda Octavia.

"Хозяин дома рассказал, что в гараже заправлял топливом бензопилу, после чего запустил ее, но неожиданно она взорвалась, и по разлитому горючему огонь быстро начал распространяться по деревянным стенам помещения. Прибывшие вскоре специалисты службы "01" начали тушить огонь, при этом сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали беспрепятственный подъезд пожарной спецтехники", — отметил Валерий Горелых.

После ликвидации возгорания хозяин поблагодарил автоинспекторов за бдительность и помощь, оказанную в оперативном порядке.

Напомним, ранее в Нижней Салде сотрудники Росгвардии спасли девочку из задымленной квартиры.